BIST 10.789
DOLAR 42,23
EURO 48,84
ALTIN 5.581,11
GÜNCEL

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin otizmli öğrenci B.U'yu iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü.

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Aydın'da alkollü kadın AK Parti başkanıyım deyip vekili aradı foyası ortaya çıktı
Aydın'da alkollü kadın AK Parti başkanıyım deyip vekili aradı foyası ortaya çıktı
"Yüzyılın Konut Projesi"ne nasıl başvuru yapılır? Bakan Kurum paylaştı
"Yüzyılın Konut Projesi"ne nasıl başvuru yapılır? Bakan Kurum paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kapılar yüzümüze kapandı' dedi, fotoğrafları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kapılar yüzümüze kapandı' dedi, fotoğrafları ortaya çıktı
“Bırakmam, burada oturur ateşi geçirmem…” diye feryat etmişti! Nazife’nin yuva sevinci
“Bırakmam, burada oturur ateşi geçirmem…” diye feryat etmişti! Nazife’nin yuva sevinci
Fatma Betül Sayan Kaya'dan Afyon'da şehit ailelerine ziyaret
Fatma Betül Sayan Kaya'dan Afyon'da şehit ailelerine ziyaret
Tansiyon yükseldi! Nagehan Alçı ve Fuat Uğur birbirine girdi
Tansiyon yükseldi! Nagehan Alçı ve Fuat Uğur birbirine girdi
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar
Şamil Tayyar ile Umut Akdoğan arasında 'Ali Mahir Başarır' gerginliği
Şamil Tayyar ile Umut Akdoğan arasında 'Ali Mahir Başarır' gerginliği
İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...
İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar