Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçağın düşme anı

MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında düştüğünü açıkladı. Bakanlık arama-kurtarma çalışmalarına başlandığını bildirdi. Uçağın düşme anı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

