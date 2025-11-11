BIST 10.802
DÜNYA

Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısında 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.


Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

