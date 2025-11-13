BIST 10.629
GÜNCEL

Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Niğde’nin Çamardı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

R.Ü'nün kullandığı 16 BCL 305 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı ilçesi yol ayrımında S.Y. yönetimindeki 51 AEC 600 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan S.H, G.G, C.Ü, K.Ü, D.Ü, B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü R.Ü. ile aynı araçta bulunan K.Ü. ve D.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

