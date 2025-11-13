BIST 10.662
POLİTİKA

CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a 'kırmızı kart' gösterdi. Bakan Bak, CHP'li vekillere "VAR'dan döner" diyerek cevap verdi.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

CHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi. Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.

Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Şehit Astsubay Berkay Karaca, annesine 'şehit olacağım' demiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonuA
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
İzmir Foça'da sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar altyapı sebebi ile ses yükseltti...
Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçağın düşme anı
Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısında 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
