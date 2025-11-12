BIST 10.641
DOLAR 42,23
EURO 48,97
ALTIN 5.696,25
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonuA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da ikamet eden Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasını telefonla aradı.

Şehit İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin, onlar şehitler safında peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." diyerek taziyelerini iletti.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehidin babası Ünal Aykut ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sağ olun Cumhurbaşkanım Allah razı olsun hepinizden, sağ olun. Her şeyimiz, her ihtiyacımız görülüyor Allah'a şükür. Vatanımız sağ olsun, Allah sizden de herkesten de razı olsun." şeklinde teşekkürlerini iletti.

ŞEHİT MERZİFON 5. ANA JET ÜSSÜ'NDE GÖREVLİYDİ

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevliydi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
İzmir Foça'da sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar altyapı sebebi ile ses yükseltti...
İzmir Foça'da sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar altyapı sebebi ile ses yükseltti...
Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçağın düşme anı
Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçağın düşme anı
Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısında 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısında 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı