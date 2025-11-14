BIST 10.566
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti

Gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ve iddianameyi değerlendirdi. Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki göstererek, Bakırköy’deki Capacity AVM’den 5 milyon dolar ve Şişli’deki özel bir hastaneden 10 milyon dolar talep edildiğini belirtti ve iddianamenin resmi kayıtlara dayandığını vurguladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber TV canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı geçen çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ve iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’lilerin iddianameyi “delil yok” diyerek eleştirmesine sert çıkan Yarkadaş, “Delil koyun, delil koyun diyorlar. Koymuşlar işte” ifadelerini kullandı.

"CAPACITY AVM'DEN 5 MİLYON DOLAR"

Yarkadaş, soruşturma kapsamında Bakırköy’deki Capacity Alışveriş Merkezi’nden 5 milyon dolar talep edildiğini öne sürdü. Gazeteci, “Bakırköy Capacity AVM’den 5 milyon dolar istemişsiniz. Bu delil değil mi?” diyerek iddianamenin ciddi deliller içerdiğini vurguladı.

"ŞİŞLİ'DEKİ HASTANEDEN 10 MİLYON DOLAR İSTENDİ"

Yarkadaş’ın paylaştığı bir diğer iddia, Şişli’de faaliyet gösteren özel bir hastaneden 10 milyon dolar talep edilmesi oldu. Bu talebin iddianamede yer alan telefon kayıtları, mesaj trafiği ve tanık ifadelerine dayandığını belirten Yarkadaş, bazı CHP’lilerin “delil yok” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İDDİANAME HAFİFE ALINMAMALI

Barış Yarkadaş, iddianamenin resmi kayıtlara dayandığını ve hafife alınmaması gerektiğini belirterek, kamuoyunu bilgilendirdi.

