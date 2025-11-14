BIST 10.566
DÜNYA

Şam'da art arda patlamalar

Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama meydana geldi. Patlamaların nedeni araştırılırken, bir kadının yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili güvenlik ve yetkililer inceleme başlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

