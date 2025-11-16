BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
YEREL

Erzincan'da korku dolu anlar! Müstakil evde yangın çıktı: Mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan 2’si çocuk 4 kişilik aileyi tahliye etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Maltepe'de trafik polisine motosiklet çarptı! Kaza anı kamerada
Maltepe'de trafik polisine motosiklet çarptı! Kaza anı kamerada
Maltepe'de motosiklet sürücüsünün trafik polisine çarpması kamerada
Maltepe'de motosiklet sürücüsünün trafik polisine çarpması kamerada
Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi!
Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi!
Şam'da art arda patlamalar
Şam'da art arda patlamalar
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti
Beyoğlu'nda çalışanını döven sosyal medya fenomeni yakalandı
Beyoğlu'nda çalışanını döven sosyal medya fenomeni yakalandı
Derince Limanı'nda 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Derince Limanı'nda 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam