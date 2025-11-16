Erzincan'da korku dolu anlar! Müstakil evde yangın çıktı: Mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan 2’si çocuk 4 kişilik aileyi tahliye etti.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.