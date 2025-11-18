BIST 10.680
DOLAR 42,34
EURO 49,15
ALTIN 5.551,81
YEREL

Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası

Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi içen müşterinin zehirlenmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede A.Ö.T'nin (26) zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, E.Ö'nün (52) kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlendi.

Ekipler, kahveyi yapan M.A. (50) ile işletme sahibi S.N.Ö'yü (28) gözaltına aldı.

İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Devlet Bahçeli: İmralı'ya gitmekten çekinmem
Devlet Bahçeli: İmralı'ya gitmekten çekinmem
Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Suudi Arabistan'da kaza! 45 umreci hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da kaza! 45 umreci hayatını kaybetti
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Erzincan'da korku dolu anlar! Müstakil evde yangın çıktı: Mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Erzincan'da korku dolu anlar! Müstakil evde yangın çıktı: Mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Maltepe'de trafik polisine motosiklet çarptı! Kaza anı kamerada
Maltepe'de trafik polisine motosiklet çarptı! Kaza anı kamerada