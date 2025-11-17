Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda drone saldırısına uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin tahliye sırasında isabet aldığını açıkladı. Olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ukrayna ile Rus arasında 2022 yılının Şubat ayından beri süren savaş, bölgede faaliyet gösteren ticari gemileri de tehdit ediyor. Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan İzmail Limanı'na saat 02.00 sıralarında Türk bayraklı LPG yüklü geminin tahliye işlemleri devam ederken drone saldırısı gerçekleşti. Saldırının ardından gemide yangın çıktı.

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi bünyesindeki tankerde, saldırı sırasında 16 Türk personelin bulunduğu öğrenildi.

Mürettebatın, gemiyi hızlı bir şekilde tahliye ederek güvenli alana geçtiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."