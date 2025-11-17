BIST 10.685
DOLAR 42,32
EURO 49,06
ALTIN 5.532,13
DÜNYA

Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda drone saldırısına uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin tahliye sırasında isabet aldığını açıkladı. Olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ukrayna ile Rus arasında 2022 yılının Şubat ayından beri süren savaş, bölgede faaliyet gösteren ticari gemileri de tehdit ediyor. Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan İzmail Limanı'na saat 02.00 sıralarında Türk bayraklı LPG yüklü geminin tahliye işlemleri devam ederken drone saldırısı gerçekleşti. Saldırının ardından gemide yangın çıktı.

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi bünyesindeki tankerde, saldırı sırasında 16 Türk personelin bulunduğu öğrenildi.

Mürettebatın, gemiyi hızlı bir şekilde tahliye ederek güvenli alana geçtiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir." 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Suudi Arabistan'da kaza! 45 umreci hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da kaza! 45 umreci hayatını kaybetti
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Erzincan'da korku dolu anlar! Müstakil evde yangın çıktı: Mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Erzincan'da korku dolu anlar! Müstakil evde yangın çıktı: Mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Maltepe'de trafik polisine motosiklet çarptı! Kaza anı kamerada
Maltepe'de trafik polisine motosiklet çarptı! Kaza anı kamerada
Maltepe'de motosiklet sürücüsünün trafik polisine çarpması kamerada
Maltepe'de motosiklet sürücüsünün trafik polisine çarpması kamerada
Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi!
Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi!
Şam'da art arda patlamalar
Şam'da art arda patlamalar
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti