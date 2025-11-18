Devlet Bahçeli: İmralı'ya gitmekten çekinmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, bugün toplanacak çözüm süreci komisyonunun İmralı'ya gitmesi için bir heyet belirlemesi çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.