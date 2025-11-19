BIST 10.913
DOLAR 42,36
EURO 49,08
ALTIN 5.604,87
Ters yöne giren forklift baba ve 2 çocuğuna çarptı! Kaza anı kamerada

Anadolu Ajansı
Mersin'de ters yönde ilerleyen forkliftin yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve iki çocuğuna çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen forklift, 14 Kasım'da Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde ters yöne gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve çocuklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle baba ile kucağındaki oğlu ve elini tuttuğu kızı yere savruldu.

Baba ve çocuklarının hafif yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

