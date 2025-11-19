BIST 10.917
Samsun'da otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki bir petrol istasyonunda telefonla konuşarak yaya ilerleyen bir trafik polisi, yaklaşan otomobili fark etti. Polis memuru, araç durduktan sonra yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu sırada aniden hareket eden otomobil, trafik polisine çarparak yere düşürdü.
Araçtan inen sürücü ve çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırılan polis memurunun sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Otomobilin trafik polisine çarptığı anlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

