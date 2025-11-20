BIST 10.928
İstanbul Kağıthane'de eşini oğlunun arkadaşı ile basan adam delirdi

İSTANBUL Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşini oğlunun arkadaşı ile yakalayan adam bıçakla dehşet saçtı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım Salı günü Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde N.Ç. adlı kadın ile M.U.'nun yaralandığı bıçaklı kavgaya yönelik çalışma yaptı.  Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kadının, boşanma aşamasındaki eşi R.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

EŞİNİ OĞLUNUN ARKADAŞI İLE...

Şüphelinin ifadesinde, eşinin, oğullarının arkadaşı M.U. ile kendisini aldattığını iddia ederek, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

EŞİN 2, YARALADIĞI KİŞİNİN 13 SUÇ... 

Şüpheli R.Ç.'nin yapılan sorgulamasında 2, yaralanan M.U.'nun ise 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralıların tedavileri sürerken zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

