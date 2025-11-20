Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin CHP'li Veli Ağbaba'ya 'sıfır' verdi!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine başladı. Görüşmeye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP'li Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında geçen diyalog damga vurdu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
"Notlarınız, karneniz hazır"
Salona girdikten sonra milletvekilleri ile tokalaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Notlarınız, karneniz hazır." diyerek hazırladıkları karneyi gösterdi.
"Sana sıfır veriyorum"
Bunun üzerine Bakan Tekin, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış." karşılığını verdi.