Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, "Nüfus artış hızı azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz." dedi. Erdoğan, "Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.

Küresel kapitalizmin yeni cepheler açtığı, kültürel emperyalizm ve dijital kuşatmanın dünyada şiddetini artırdığı dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz.

"Şu anda bir felaketi yaşıyoruz"
Nüfus artış hızı azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2.10'dan çok aşağıda. Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz.

Evlat sahibi babalara seslendi
Kadınlar çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Evlat sahibi babalarımıza eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, destek olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum.

Evlenecek gençlere destek artacak
Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık."

