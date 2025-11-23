Aziz Yıldırım sokak ortasında küplere bindi, belediye çalışanını fırçaladı: ''Bütün İstanbul'u buraya yığarım!''

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, trafikte yaşanan bir olay nedeniyle sokak ortasında sinirden küplere bindi. Ters yönden gelen belediye aracının şoförünü fırçalayan Yıldırım "Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı, geri git. Bütün İstanbul'u buraya yığarım" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul trafiğinde karşılaştığı bir manzara üzerine sürücüyle sert bir tartışma yaşadı. İddiaya göre Yıldırım'ın aracıyla ilerlediği sırada ters yönden gelen bir belediye aracı yolu kapatarak ilerlemesine engel oldu.

"BÖYLE TERBİYESİZLİK OLUR MU LAN"

Duruma öfkelenen Yıldırım, aracın şoförüne seslenerek, "Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul'u buraya yığarım" sözleriyle tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Çevrede bulunan vatandaşların yaşanan gerginliği şaşkınlıkla takip ettiği ifade edildi. Tartışma sırasında çevredeki bazı kişilerin olaya müdahil olmaya çalıştığı, bazılarının ise sadece izlemekle yetindiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce kişiye ulaştı. Kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlarken, birçok kişi belediye aracının ters yönden gelmesini eleştirdi. Diğer yandan Yıldırım'ın sert çıkışı da sosyal medyada farklı yorumlara konu oldu.