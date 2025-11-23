Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf

Prof. Eric Feron, Selçuk Bayraktar’ı Georgia Teknoloji Enstitüsü’ndeki öğrenciliği sırasında tanıdığını ve Bayraktar’ın azimli, kararlı, yüksek iş ahlakına sahip ve mükemmeliyetçi bir öğrenci olduğunu belirtti. Feron, Bayraktar’ın hem bağımsız çalışmayı hem de etkili ekip kurmayı bildiğini, bilimsel başarılarını görünür kılması için destek verdiğini ve Türk savunma sanayisinde yerli üretime her zaman önem verdiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosya haberi kapsamında, Selçuk Bayraktar'ın Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki profesörlerinden, günümüzde Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Eric Feron, Bayraktar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Feron, Bayraktar ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki eğitimi sırasında tanıştığını ve Georgia Teknoloji Enstitüsü için Atlanta'ya taşındıklarında, kalacak yer bulana kadar onu evinde misafir ettiğini belirtti. Bayraktar'ı evinde ağırladığı döneme ait kişisel bir anısını aktaran Feron, o sırada 8 yaşında olan küçük kızı Julie'nin matematikte zorlandığını ve Bayraktar'ın ona ders vermeyi bir görev edindiğini söyledi.

Feron, "Hala ondan sevgiyle bahseder, hepimiz küçük Julie'mizi matematikte mutlu etmeye uğraştığını hatırlıyoruz. Ayrıca, Selçuk bir keresinde eşimin konuk ettiği izci öğrencilere dronları göstermeye gelmişti. Bir düzine izci, Selçuk'un bir kilise okulunun koridorunda dron uçurmasını izliyordu. Çocuklarla hep çok iyi anlaşırdı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın ilk tanıştıkları andan itibaren azimli ve kararlı bir öğrenci olduğunu vurgulayan Feron, eğitimciler olarak amaçlarının öğrencilerin güçlü yönlerini belirleyip bu yönlerini pekiştirmelerine yardımcı olmak olduğunu dile getirdi.

SON DERECE GÜÇLÜ BİR KARARLILIK VE ÇALIŞMA ETİĞİNE SAHİPTİ

Prof. Feron, Selçuk Bayraktar'ın öğrencilik dönemindeki özelliklerini, "Selçuk eline geçirdiği her ekipmana hakim olan, azimli bir öğrenci olarak geldi. Ayrıca son derece güçlü bir kararlılık ve çalışma etiğine sahipti. En belirgin özelliklerinden biri iş ahlakı, cesareti ve işini en üst düzeyde yapma kabiliyetiydi." sözleriyle özetledi.

Bayraktar'ın mükemmeliyetçi bir çalışma stiline sahip olduğunu ve bunun Bayraktar ailesinden aldığı endüstriyel eğitimden kaynaklandığını düşündüğünü belirten Feron, "Ondan gördüğüm ve öğrendiğim şeylerden biri de mükemmel yazılımlar üretme konusundaki başarısıydı. En başından itibaren yüksek kaliteli iş çıkarma konusunda çok prensipliydi." diye konuştu.

Feron, Bayraktar'ın bağımsız çalışmaya meyilli olmasına rağmen uyumlu ekipler kurmakta da başarılı olduğunu ve kendisinin de ona birlikte çalışabileceği özgün insanlarla tanışması için destek verdiğini ifade etti. Bayraktar'ı bilimsel başarılarını görünür kılması için araştırma makalesi yazmaya ikna ettiğini ve birlikte bir makale yayımlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Feron, "Teknik başarının yanı sıra, son derece güçlü bir iş ahlakına sahip. Çok bağımsız biri ama ekip kurmayı da biliyor. Bence bu unsurlar başarının reçetesi." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN TÜRK ÜRETİMİ KONUSUNDA ISRARCI OLDU"

Prof. Feron, Bayraktar'ın Türk savunma sanayisindeki adımlarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Feron, şunları kaydetti:

"Selçuk'un Türkiye'nin havacılık endüstrisini geliştirmek için yaptığı işleri, aynı kabiliyette olsaydım ve bu fırsat bende olsaydı muhtemelen onun yöntemleriyle aynı şekilde yürütürdüm. Selçuk, her zaman Türk üretimi konusunda ısrarcı oldu. Bu yüzden mümkün olduğunca çok bileşeni Türkiye'den tedarik etmek ve yabancı donanım veya teknoloji sağlayıcılarından olabildiğince bağımsız olmak istiyor. Bence bunu çok iyi yapıyor, bu sistematik bir gelişme. Türkiye'nin bağımsızlığını ortaya koyabilmesi için yapılması gereken bir gelişme. Çalışmalarını ve benimsediği yaklaşımı destekliyorum."

"TÜRK ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Bayraktar'ın çalışmalarının sonuçlarına tanıklık etmenin gurur verici olduğunu söyleyen Feron, "Selçuk'u bir dağın tepesinde, Türk askerleriyle birlikte hava araçlarını test ederken izledim. Dağ başında ve karların içinde, insanlarla kendi çalışmalarını test ederken görmek beni gerçekten çok etkiledi. Çok gurur duyuyorum." dedi.

Türk öğrencilerin çalışkanlığına ve sabrına dikkat çeken Feron, sözlerini şöyle tamamladı:

"Selçuk'a ulaşılamaz, çok uçlarda bir amaç verip, 'O hedefe ulaş, Ay'a erişmeye çalış, sonra ne olacağını görelim.' derdim. Şunu söylemek istiyorum, Türk öğrencilerle çalışmaktan onur duyuyoruz. Hepsi çok çalışkan ve sabırlı insanlar, Türkiye'de büyülü şeyler var adeta. ABD'ye gelmelerinden önce Türkiye'de sihirli bir şeyler olmuş olmalı. Türkiye'de yaşayan insanların genel bir özelliği var; çok çalışıp, çabalayıp başarana kadar deneme yeteneği. Bunu çok az kişide gördüm."