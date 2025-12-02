BIST 11.149
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.722,13
HABER /  GÜNCEL

FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kamu içindeki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, operasyonel hatlar üzerinden örgütsel iletişim kurduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Operasyon, Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlendi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kamu kurumlarındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma, örgütün kamu yapılanmasında yer aldığı belirlenen bazı kişilerin kullandığı operasyonel hatlara odaklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde şüphelilerin, örgüt mensupları tarafından kullanılan operasyonel hatlar üzerinden oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, FETÖ’nün örgütsel iletişim şekillerinden biri olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle örgüt üyeleriyle temas kurdukları belirlendi.

Bazı şüpheliler hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların da bulunduğu, bu kişilerin kamu içindeki gizli yapılanmada aktif rol üstlendiklerine dair deliller elde edildiği kaydedildi.

ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARINDA GÖREVLİ 9 KİŞİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Gözaltı kararı verilen 21 kişiden:

9’unun çeşitli kamu kurumlarında aktif görevde olduğu,
5 kişinin kamu hizmetinden ihraç edildiği,
6 kişinin istifa ettiği,
1 kişinin ise emekli olduğu
belirtildi.

Bu kişilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin somut tespitlerin soruşturma dosyasına girdiği ifade edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek
AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Boyun kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri
Boyun kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri
Ailesine veda mektubu bırakıp evden ayrıldı! 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Ailesine veda mektubu bırakıp evden ayrıldı! 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu