FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kamu içindeki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, operasyonel hatlar üzerinden örgütsel iletişim kurduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Operasyon, Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlendi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kamu kurumlarındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma, örgütün kamu yapılanmasında yer aldığı belirlenen bazı kişilerin kullandığı operasyonel hatlara odaklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde şüphelilerin, örgüt mensupları tarafından kullanılan operasyonel hatlar üzerinden oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, FETÖ’nün örgütsel iletişim şekillerinden biri olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle örgüt üyeleriyle temas kurdukları belirlendi.

Bazı şüpheliler hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların da bulunduğu, bu kişilerin kamu içindeki gizli yapılanmada aktif rol üstlendiklerine dair deliller elde edildiği kaydedildi.

ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARINDA GÖREVLİ 9 KİŞİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Gözaltı kararı verilen 21 kişiden:

9’unun çeşitli kamu kurumlarında aktif görevde olduğu,

5 kişinin kamu hizmetinden ihraç edildiği,

6 kişinin istifa ettiği,

1 kişinin ise emekli olduğu

belirtildi.

Bu kişilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin somut tespitlerin soruşturma dosyasına girdiği ifade edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.