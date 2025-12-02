BIST 11.152
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp

Peru'nun Amazon bölgesindeki Ucayali Nehri kıyısında meydana gelen toprak kaymasında iki yolcu teknesinin batması sonucu 12 kişi öldü, 57 kişi kayboldu.

Ulusal basına göre, Coronel Portillo eyaletinde yer alan Iparia Limanı'nda yaşanan toprak kayması sırasında Ucayali Nehri'nde mola veren iki yolcu teknesi battı.

Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi kayboldu. Peru Sağlık Bakanlığı, 20 yaralının tedavi altına alındığını, kurtarma ekiplerinin 18 kişiyi sağ bulduğunu açıkladı.

Devlet ajansı Andina da polis ve donanmaya bağlı arama kurtarma ekiplerinin Iparia'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

Peru Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi, toprak kaymasının nehir kıyısındaki erozyon nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

İlk raporlara göre, "Rapido Oriente" adlı teknelerden biri tamamen sulara gömülürken, diğer tekne "Deo Rigo" ise ağır hasar aldı.

