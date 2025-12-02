Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine halkın sağlığını tehdit eden ürünleri eklemeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesinde son olarak bir çocuk giyim ürününü ekledi.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerine devam ediyor. Son olarak GÜBİS'te Barbie markalı bir çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

Ürün, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.) ve yaralanmaya neden olabileceği gerekçesiyle yasaklandı. İlgili ürün hakkında piyasadan da toplatılma kararı çıktı.