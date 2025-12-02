Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de kıyıdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildiren MIDVOLGA-2 tankerinin, Sinop'a doğru seyrettiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.