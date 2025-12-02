BIST 11.149
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.722,13
HABER /  GÜNCEL

Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama

Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de kıyıdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildiren MIDVOLGA-2 tankerinin, Sinop'a doğru seyrettiğini bildirdi.

Abone ol

Genel Müdürlüğün sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı