BIST 11.153
DOLAR 42,44
EURO 49,30
ALTIN 5.738,01
HABER /  DÜNYA

ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay

ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 savaş uçağı teçhizat desteği satışını onayladığı bildirildi.

Abone ol

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Bahreyn'e olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn'in "güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi" için 445 milyon dolarlık F-16 teçhizat desteği satışına onay verdiği belirtildi.

Olası satışın uçak parçaları, füze konteynerleri, radar ekipmanı ve silah sistem desteği gibi ögeleri kapsadığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek
AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek