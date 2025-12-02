Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'a verilen ceza kesinleşti.

Abone ol

Dönemin Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, "makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla 2024 yılında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Çokay, Ankara'da gözaltına alınmış, Şanlıurfa'ya getirilmişti.

Soruşturmanın ilerlemesiyle bir astsubay ve iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ile elde edilen yazışmalar üzerine Çokay, 28 Haziran 2024 tarihinde Akçakale'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Soruşturma kapsamında Tuğgeneral Çokay'ın "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Tutuklu yargılanan Bilal Çokay, ilk derece mahkemesi tarafından 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza hukuka uygun bulundu

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre, kararın istinaf incelemesini yapan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı hukuka uygun buldu.

Göçmenlerin parmak izine rastlanıldı

Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanan karar, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. 11 yıl 6 ay hapis cezasını onayan ilgili ceza dairesi gerekçeli kararında; komutanın makam arabasında göçmenlerin parmak izlerine rastlanıldığını ifade etti. Araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirtti.

Kaçakçılığa ilişkin suç unsuru belirlendi

Yargıtay'ın gerekçeli kararında; Bilal Çokay'ın emir astsubayında 90 bin lira haksız elde edilen para bulunduğu ve telefon görüşmelerinde kaçakçılığa ilişkin suç unsurunun belirlendiği aktarıldı.

Rütbesi sökülmüştü

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası almış, rütbesi sökülmüştü.