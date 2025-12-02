Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası flaş sözler: "Galatasaray hata yaptı"

"İstedikleri sonuç buydu"

“Galatasaray maç geneli yüzde 52 topa sahip olmasına rağmen, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin pas sayısı da yüzdesi de fazladır. Her ne kadar Fatih Tekke biz dördüncülük için yorum yapsa da istedikleri bir sonuç buydu ve olmaz olmaz bir sonuç değildi. Bana 70'lerdeki derbilere benzedi bu maç. 0-0, 1-1 biten maçlar olurdu.”