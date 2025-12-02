Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası flaş sözler: "Galatasaray hata yaptı"
Süper Lig'in 14. haftasında sonucu merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede mücadeleye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Süper Lig'in 14. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-Lacivertliler'in uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
"İstedikleri sonuç buydu"
“Galatasaray maç geneli yüzde 52 topa sahip olmasına rağmen, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin pas sayısı da yüzdesi de fazladır. Her ne kadar Fatih Tekke biz dördüncülük için yorum yapsa da istedikleri bir sonuç buydu ve olmaz olmaz bir sonuç değildi. Bana 70'lerdeki derbilere benzedi bu maç. 0-0, 1-1 biten maçlar olurdu.”
"Galatasaray hata yaptı"
“Futbolda konsantrasyon çok önemli. Aşırı konsantrasyon size güven getiriyorsa, güvendeyseniz bu iyidir. Ama aşırı konsantrasyon size telaş getiriyorsa bu sıkıntı olabilir.
Bir anda Galatasaray’ın konsantrasyon bozukluğuna sebep olan o sakatlık, Galatasaray’ın konsantrasyonunu bozdu. En nihayetinde ise bu ligde, bazı takımlara karşı 1-0'ı koruyabilirsiniz ama Galatasaray bugün bunu tercih ederek hata yaptı."