BIST 11.153
DOLAR 42,44
EURO 49,30
ALTIN 5.738,01
HABER /  DÜNYA

Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi

Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi

Çin'e ait sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon kara sularını ihlal etti.

Abone ol

Devlet televizyonu NHK'nin, Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisinin Japon kara sularını ihlal ettiği aktarıldı.

"Çeşitli silahlarla" donatılmış olduğu görülen gemilerin, Japonya'nın kontrolündeki Taişoo Adası etrafında dolaştığı belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliğinin (JCG) uyarılarının ardından gemilerin bölgeden ayrıldığı, yabancı gemilerin olası kara suları ihlallerine karşı JCG'nin bölgeyi izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Çin'e ait gemiler, en son 16 Kasım'da Japon kara sularını ihlal etmişti.

Zamanlama

İhlalin, Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerin, Japon Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri nedeniyle gerildiği bir dönemde yaşanması dikkati çekti.

Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...