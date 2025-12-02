BIST 11.149
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.722,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var

Artvin'de kamyonetin alt yola devrildiği kazada 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Hasan G'nin (41) kullandığı 41 AEB 110 plakalı kamyonet, demir korkuluklara çarptıktan sonra alt yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü ve beraberindeki ağabeyi Yunus G. (51) ile akrabaları Hasan İ'nin (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var - Resim: 0

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan cenazeler, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme
Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi
Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda! Selçuk Bayraktar'dan açıklama
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...