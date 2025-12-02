BIST 11.153
DOLAR 42,44
EURO 49,30
ALTIN 5.738,01
HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Konya’da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Mehmet Aydın’ın AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. Aydın’ın rozetinin grup toplantısında Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Abone ol

Yaklaşık 9 ay yoluna bağımsız şekilde devam eden Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın AK Partili yetkililerle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve AK Parti’ye katılacağı öğrenildi. Sözcü'nün konuyla ilgili Başkan Aydın’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Aydın’a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin çarşamba günü gerçekleşecek olan grup toplantısında takacak.

KENTTE KAZANDIĞI BÜTÜN BELEDİYELERİ KAYBETTİ

Sözcü'nün haberine göre Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. Son transferle birlikte istifa eden belediye başkanlarının tamamı AK Parti’ye geçmiş oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafik sigortası poliçe pirimleri zamlandı fark İstanbul'da yüzde 500'e çıktı
Trafik sigortası poliçe pirimleri zamlandı fark İstanbul'da yüzde 500'e çıktı
Jandarmanın ceza yazdığı kişi öyle biri çıktı ki pişman olup kendi cebinden ödedi
Jandarmanın ceza yazdığı kişi öyle biri çıktı ki pişman olup kendi cebinden ödedi
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişiklik! Bakan Uraloğlu detayları tek tek açıkladı
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişiklik! Bakan Uraloğlu detayları tek tek açıkladı
Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var
Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme
Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi
Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı
Çok istediği düğün felaketi oldu! Cezayirli gelin kaçtı, baba kendini astı