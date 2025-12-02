Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Konya’da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Mehmet Aydın’ın AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. Aydın’ın rozetinin grup toplantısında Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Abone ol

Yaklaşık 9 ay yoluna bağımsız şekilde devam eden Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın AK Partili yetkililerle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve AK Parti’ye katılacağı öğrenildi. Sözcü'nün konuyla ilgili Başkan Aydın’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Aydın’a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin çarşamba günü gerçekleşecek olan grup toplantısında takacak.

KENTTE KAZANDIĞI BÜTÜN BELEDİYELERİ KAYBETTİ



Sözcü'nün haberine göre Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. Son transferle birlikte istifa eden belediye başkanlarının tamamı AK Parti’ye geçmiş oldu.