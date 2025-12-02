Trafik sigortası poliçe pirimleri zamlandı fark İstanbul'da yüzde 500'e çıktı

Trafik sigortası poliçe primleri güncellendi. Yapılan zamlarla birlikte 1 Ocak 2026'dan sonra trafik sigortalarına ilişkin önemli değişiklikler yapılacak. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 181 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 530 lira oldu.

Trafik sigortası poliçe primleri güncellenirken 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni düzenlemelerle hem fiyatlar hem de kurallar yeniden şekillendi.

Türkiye genelindeki farklı şehir ve araç gruplarında primler artarken, sigorta basamak sistemi de köklü değişime uğradı.

Trafiğe yeni çıkan araba 15 bin 60 TL ödeyecek

Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre İstanbul’da otomobil sahibi bir sürücü, aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isterse 15 bin 60 TL ödemek zorunda. NTV'nin haberine göre, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması halinde ceza uygulanacak ve araç bağlanacak.

Primlere ortalama olarak yüzde bir zam yapıldı

Yeni tarife ile primlerde ortalama yüzde bir artış gerçekleşti.

Şehir şehir güncel rakamlar şöyle:

İstanbul

Sıfırıncı basamak (riskli sürücü): 45 bin 181 TL

Sekizinci basamak (düşük risk): 7 bin 530 TL

Riskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yüzde beş yüz seviyelerinde.

Ankara

Riskli sürücü: 43 bin 902 TL

Düşük risk: 7 bin 317 TL

İzmir

Riskli sürücü: 42 bin 623 TL

Düşük risk: 7 bin 104 TL

Ticari taksilerin trafik sigortası rekor seviyeye çıktı

İstanbul

Sıfırıncı basamak: 121 bin 397 TL

Sekizinci basamak: 20 bin 233 TL

Ankara

117 bin 961 TL – 19 bin 660 TL

İzmir

114 bin 526 TL – 19 bin 88 TL

Basamak sistemi değişti: Hasarsız sürücü korunacak

Eski düzenlemede yeni araç alan bir sürücünün basamağı otomatik olarak dördüncü basamağa düşüyordu. Bu uygulama, sekizinci basamaktaki hasarsız sürücüyü cezalandırırken, birinci basamaktaki riskli sürücüyü ödüllendiriyordu.

Yeni düzenlemeye göre:

Sürücü sekizinci basamaktaysa, yeni aldığı araçta da sekizinci basamak uygulanacak.

Birinci basamaktaki riskli sürücü ise yeni aldığı araçta da birinci basamak üzerinden sigortalanacak.

Mevcut aracını satıp yeni araç alan sürücülerin basamağı değişmeyecek.

Poliçeyi erken yenileyene önemli uyarı

Yeni düzenleme ile:

Poliçesini erken yenileyen bir sürücü,

Yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yaparsa,

Bir sonraki yenilemede hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek.