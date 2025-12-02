BIST 11.153
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı

Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla birçok isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında eski Milli futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafour de var.

BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişlerle küçük yatırımcının zarara uğratıldığına yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MANİPÜLATİF EYLEMLER TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduğu belirlendi.

Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu’nun tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

GÖKHAN GÖNÜL VE AREF GHAFOURİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, şüpheliler Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç’un gözaltına alındığı; 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

