Türkiye Finans'ta TROY kart kullanımı 5 kat arttı

Türkiye Finans, 2025'in 9 ayında yerli ödeme sistemi TROY'un kart hacmini 5 kat artırırken, toplam kredi kartı portföyündeki payını ise yüzde 30'a yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kart stratejisinde sürdürülebilir büyüme ve inovasyona odaklanan Türkiye Finans, uluslararası ödeme sistemleriyle uyumlu bir portföy sunmanın yanı sıra Türkiye'nin ödeme altyapısına değer katan yerli çözümlerin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Kartlı işlemlerden doğan komisyon ve ücretlerin Türkiye'de kalmasını sağlayarak ekonomiye katkı sunan TROY'un Türkiye Finans portföyündeki kredi kartlarında payı giderek artıyor.

Bu yılın 9 aylık döneminde, bir önceki yıl sonuna göre, bankanın TROY kredi kartı hacmi 5 kat artarken, TROY kartların toplam kredi kartı portföyündeki payı da yüzde 14'ten 30'a çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, TROY'un Türkiye finansal teknoloji ekosistemine kazandırılmış önemli bir başarı hikayesi olduğunu aktardı.

Arslan, TROY sayesinde Türkiye'nin kendi ödeme sistemine sahip olduğunu ve finansal bağımsızlığın güçlenmesini yürekten desteklediklerini vurguladı.

Müşterilerine geniş bir kart ekosistemi sunduklarına ve yerli ödeme sistemlerinin büyümesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarına değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Katılım finans ilkelerimiz doğrultusunda, yerli ve milli teknolojinin finans dünyasındaki en güçlü temsilcilerinden TROY ile işbirliği yaparak müşterilerimizin TROY logolu kartlarımızla gündelik hayatlarına değer katan avantajlardan yararlanmasını sağlıyoruz. Türkiye'nin ödeme sistemi TROY'a desteğimizle büyümeye, yerli finansal teknolojilere yatırım yapmaya, müşterilerimize alternatif ödeme seçenekleri sunmaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

