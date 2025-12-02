BIST 11.149
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.722,13
HABER /  EKONOMİ

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı

Sabri Ülker Vakfı'nın düzenlediği "Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü"nün 2026 yılı başvuruları açıldı

Abone ol

Vakıftan yapılan açıklamamaya göre, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı konularında bilim dünyasında yankı uyandıran projelerin ve genç bilim insanlarının ödüllendirildiği etkinliğin değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek.

Sabri Ülker Vakfı, geleceğin bilim liderlerini keşfetme vurgusuyla ödülünü kapsamı ve etki alanını global ölçekte genişletti.

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında doğrudan toplumsal fayda yaratma potansiyeli taşıyan yenilikçi çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Başvuru koşulları ve başvuru detayları için ödülün internet sitesi 31 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı
Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı
Türkiye Finans'ta TROY kart kullanımı 5 kat arttı
Türkiye Finans'ta TROY kart kullanımı 5 kat arttı
Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Trafik sigortası poliçe pirimleri zamlandı fark İstanbul'da yüzde 500'e çıktı
Trafik sigortası poliçe pirimleri zamlandı fark İstanbul'da yüzde 500'e çıktı
Jandarmanın ceza yazdığı kişi öyle biri çıktı ki pişman olup kendi cebinden ödedi
Jandarmanın ceza yazdığı kişi öyle biri çıktı ki pişman olup kendi cebinden ödedi
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişiklik! Bakan Uraloğlu detayları tek tek açıkladı
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişiklik! Bakan Uraloğlu detayları tek tek açıkladı
Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var
Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme
Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi
Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarım asırlık yapısına "ara formül"