Gökhan Zan futbola geri döndü! O takıma imzasını attı bile...

İskenderunspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü olarak Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu anlaşmanın hayırlı olması dile getirildi.

Abone ol

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Gökhan Zan oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

RESMEN AÇIKLANDI

Açıklamada, "Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın İskenderunspor'umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Nesine 2. Lig'de 14 haftada topladığı 25 puanla 6. sırada bulunan İskenderunspor, 29 Kasım'da teknik direktör Ayhan Öksüz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

31 MART SEÇİMLERİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaptığı yardım çağrılarıyla dikkat çeken Gökhan Zan, depremin bir yıl sonrasında yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde siyasete atılmıştı.

Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş; kampanya döneminde ortaya çıkan ses kaydı ve para pazarlığı iddiaları ülke gündemine oturmuştu.