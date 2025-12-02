BIST 11.153
DOLAR 42,44
EURO 49,30
ALTIN 5.738,01
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini"

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorulan Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak." diye konuştu.

"Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz."

İşçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki iddiasını sürdürdüğü anımsatılan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

