BIST 11.132
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.712,71
HABER /  SPOR

Sinan Engin derbi sonrası öfkeden çılgına döndü: ''Keşke o diziyi izleseydim!''

Sinan Engin derbi sonrası öfkeden çılgına döndü: ''Keşke o diziyi izleseydim!''

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Uzak Şehir'in aynı saatte yayınlanması sebebiyle zor bir seçim yaptığını vurguladı. Engin, tercihini derbiden yana kullanmasına rağmen, maç sonu hayal kırıklığı yaşadı ve keşke derbi yerine Uzak Şehir'i izlemiş olsaydım dedi. Engin canlı yayında, "Keşke derbiyi izleyeceğime Uzak Şehir'i izleseydim. Böyle derbi mi olur ya!" diyerek hem derbinin temposunu eleştirdi hem de diziyi kaçırdığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Abone ol

Dün akşam ekranlarda büyük rekabet yaşandı. Pazartesi gecelerinin reyting rekortmeni Uzak Şehir ile uzun süredir beklenen Galatasaray– Fenerbahçe derbisi aynı saatte izleyiciyle buluştu. Seyirciler gibi futbol yorumcusu Sinan Engin de iki seçenek arasında karar vermek zorunda kaldı.

DERBİYİ İZLEDİ AMA PİŞMAN OLDU

Uzak Şehir'in sıkı takipçilerinden olan Sinan Engin, tercihini derbiden yana kullandı. Ancak maç sonrası Derin Futbol programında yaptığı yorumlar, Engin'in tercihten memnun olmadığını ortaya koydu.

Engin canlı yayında, "Keşke derbiyi izleyeceğime Uzak Şehir'i izleseydim. Böyle derbi mi olur ya!" diyerek hem derbinin temposunu eleştirdi hem de diziyi kaçırdığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

UZAK ŞEHİR ÖVGÜSÜ

Programda derbi analizine devam ederken bir anda konu Uzak Şehir'e gelen Engin, dizinin son bölümlerini kaçırdığı için üzüldüğünü anlattı. Dizinin geçen haftalarda reytingleri domine ettiğini hatırlatan Engin, derbinin temposuz geçmesinin ardından seyir zevkinin düşük olduğundan yakındı.

ÖNCEKİ HABERLER
OCED 2026 Türkiye ekonomisi büyüme tahminini yükseltti
OCED 2026 Türkiye ekonomisi büyüme tahminini yükseltti
DSÖ: Dünya genelinde bir milyardan fazla kişi obezite
DSÖ: Dünya genelinde bir milyardan fazla kişi obezite
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 9'u tutuklu 41 sanık...
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 9'u tutuklu 41 sanık...
Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması
Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı
Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
İşlediği cinayetin ardından halkın önünde idam edildi
İşlediği cinayetin ardından halkın önünde idam edildi