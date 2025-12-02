DSÖ: Dünya genelinde bir milyardan fazla kişi obezite

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, obezitenin çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirterek dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığını ve bu sayının 2030’a kadar iki katına çıkabileceğini söyledi. Obeziteyle ilişkili ölümlerin 2024’te 3,7 milyona ulaştığını belirten Ghebreyesus, yeni ilaçların umut verdiğini ancak yalnızca ilaçla çözüm sağlanamayacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel sağlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu haftalık basın toplantısında obezite sorununa dikkat çekti. Ghebreyesus, “Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030’a kadar 2 katına çıkması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

EBOLA SALGINI KONGO’DA SONA ERDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde eylülde ilan edilen Ebola salgınının sona erdiğini duyuran Ghebreyesus, bu süreçte 45 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “KDC hükümeti ve halkını tebrik ediyorum” dedi.

ASYA’DAKİ SELLER FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Ghebreyesus, Asya’da etkili olan sellerin Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam’da yıkıma yol açtığını ifade etti. “Endonezya’da 400’den fazla, Tayland’da 160, Vietnam’da 90 ve Sri Lanka’da 300 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise kayıp. Seller, toprak kaymalarına, kritik altyapıda büyük hasara, yerinden edilmelere ve temel hizmetler ile geçim kaynaklarında ciddi aksamalara yol açtı.” dedi.

DSÖ’nün bölgeye hızlı müdahale ekipleri ve kritik malzeme sevkiyatı gerçekleştirdiğini vurgulayan Ghebreyesus, etkilenen topluluklara yönelik temel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklediklerini söyledi.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE YENİ ÖNERİLER

Obezitenin 2024 yılında dünya genelinde 3,7 milyon ölümle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, bunun sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki yükünü vurguladı.

GLP-1’LER DSÖ KILAVUZUNA GİRDİ

Yeni geliştirilen tedavi yöntemlerine de değinen Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

“Son yıllarda, başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1’ler) adı verilen bir ilaç sınıfı, birçok ülkede obezite tedavisi için onaylandı. Bu yıl eylülde DSÖ, yüksek riskli gruplarda diyabet tedavisi için GLP-1’i temel ilaçlar listesine ekledi. Bugün, yetişkinlerde obeziteyi tedavi etmek için GLP-1’lerin kullanımına ilişkin yeni öneriler yayınlıyoruz. Bu yeni ilaçlar, milyonlarca kişiye umut veren güçlü bir klinik araçtır.”

“SADECE İLAÇ YETMEZ”

Ghebreyesus, obezitenin yalnızca ilaçla çözülemeyeceğine işaret ederek, bu sağlık krizinin sosyal, ticari ve çevresel belirleyicileri olduğuna ve mücadele için çok boyutlu yaklaşım gerektiğine dikkat çekti.

“Obezite, kapsamlı ve yaşam boyu bakım gerektiren karmaşık bir hastalık. Kılavuzda, 3 terapi üzerine kurulu bütüncül bir strateji var. Birincisi, güçlü politikalarla daha sağlıklı ortamlar oluşturmak. İkincisi, tarama ve erken müdahale yoluyla yüksek risk altındaki bireyleri korumak. Üçüncüsü ise obeziteyle yaşayanlar için yaşam boyu, kişi merkezli bakıma erişimi sağlamak.” değerlendirmesinde bulundu.