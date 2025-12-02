BIST 11.132
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.712,71
HABER /  DÜNYA

AB ile Kazakistan vize kolaylığı ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başladı

AB ile Kazakistan vize kolaylığı ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başladı

Avrupa Birliği (AB) ile Kazakistan vize kolaylaştırma ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başladı.

Abone ol

AB Konseyi tarafından, AB ile Kazakistan arasında İşbirliği Konseyi toplantılarının 22'ncisinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıya AB adına Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Kazakistan adına Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in başkanlık ettiği belirtildi.

Tarafların "Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması"nın 10. yıl dönümünü kutladığı anımsatılan açıklamada, toplantıda anlaşmanın hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, iki tarafın ulaştırma ve kritik hammaddeler de dahil olmak üzere öncelikli alanlarda işbirliklerini güçlendirme taahhüdünü teyit ettiğine işaret edilerek, "Toplantıda siyasi, ekonomik ve ticari konuların yanı sıra iç ve anayasa reformları, adalet ve içişleri, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukukun üstünlüğü ve enerji konuları da dahil olmak üzere işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Tarafların ayrıca yaptırımlarla ilgili konular da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldığı kaydedilen açıklamada, AB ve Kazakistan'ın "Vize Kolaylaştırma Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması" için müzakereleri başlattığı da duyuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'in yakın dostu devlet başkanı kayıplara karıştı
Putin'in yakın dostu devlet başkanı kayıplara karıştı
Sinan Engin derbi sonrası öfkeden çılgına döndü: ''Keşke o diziyi izleseydim!''
Sinan Engin derbi sonrası öfkeden çılgına döndü: ''Keşke o diziyi izleseydim!''
OCED 2026 Türkiye ekonomisi büyüme tahminini yükseltti
OCED 2026 Türkiye ekonomisi büyüme tahminini yükseltti
DSÖ: Dünya genelinde bir milyardan fazla kişi obezite
DSÖ: Dünya genelinde bir milyardan fazla kişi obezite
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 9'u tutuklu 41 sanık...
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 9'u tutuklu 41 sanık...
Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması
Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı
Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler