Gülşah Durbay'a ne oldu evli mi? Kanser olan genç başkandan kötü haber
MANİSA Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan gelen son dakika haber üzüntü yarattı. 37 yaşındaki Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmişti. Göreve geldikten sonra kanser olduğunu öğrenen Gülşah Durbay, kemoterapi sürecinde bile başkanlık görevini aksatmadan sürdürmüştü. Peki şu anda son durumu ne, Gülşah Durbay kimdir evli mi? İşte genç başkanla ilgili son bilgiler:
MANİSA Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan gelen 'yoğun bakıma' kaldırıldı haberi üzüntü yarattı. Kanser olan Gülşah Durbay belediye başkanlığı görevini sürdürürken aynı zamanda tedavi görüyordu. Gülşah Durbay'ın son durumuna ilişkin Şehzadeler Belediyesi sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. İşte Gülşah Durbay'ın son durumu ve hastalığına ilişkin bilgiler:
BELEDİYEDEN SON DAKİKA AÇIKLAMA
CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Belediyeden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
-Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır.
SON DURUMU NASIL?
-Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.
GÜLŞAH DURBAY'IN HASTALIĞI! NE KANSERİ?
CHP'nin genç belediye Başkanı Gülşah Durbay , 2 Ağustos 2024’te İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde bir bağırsak operasyonu geçirdi. 4 Eylül 2024 tarihinde gelen patoloji raporuna göre kolon Gülşah Durbay'a kolan kanseri teşhisi kondu.