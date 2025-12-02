Gülşah Durbay'a ne oldu evli mi? Kanser olan genç başkandan kötü haber

BELEDİYEDEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Belediyeden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

-Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır.