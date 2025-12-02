BIST 11.123
DOLAR 42,45
EURO 49,26
ALTIN 5.708,32
HABER /  EKONOMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 11.123,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 7,99 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri gücünü korumaya devam ederken yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. BIST 100 endeksi ise günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Bununla birlikte, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), tahminlerine göre 2024'te yüzde 3,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2025'te yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceğini öngörüyor.

Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

