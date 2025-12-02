BIST 11.123
DOLAR 42,45
EURO 49,26
ALTIN 5.708,32
HABER /  DÜNYA

İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı el-Velaca beldesinde Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla yıktı.

Abone ol

El-Velaca Belde Belediye Başkanı Hızır el-Arac, yaptığı açıklamada, “İsrail işgal güçleri, askeri takviyelerle beldeye baskın düzenledi. Kassam ve Ribhi Maali adlı iki kardeşe ait iki daireyi yıktı.” dedi.

Arac, İsrail askeri buldozerlerinin ayrıca beldenin ana caddesinde kazı yaparak tahrip ettiğini ve cadde boyunca uzanan bir istinat duvarını da yıktığını aktardı.

Filistinlilere ait yapılar "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Bakan Kacır'dan biyoteknoloji alanında çığır açan çalışmaya tebrik
Bakan Kacır'dan biyoteknoloji alanında çığır açan çalışmaya tebrik
Aracı olanlar 1 Ocak 2026'da bu parayı ödeyecek: Ücreti 290 bin TL'yi buluyor!
Aracı olanlar 1 Ocak 2026'da bu parayı ödeyecek: Ücreti 290 bin TL'yi buluyor!
Galatasaray'dan 'Yasin Kol' paylaşımı: Skandal hatalar...
Galatasaray'dan 'Yasin Kol' paylaşımı: Skandal hatalar...
Trump'ın uyarısı sonrası Netanyahu'dan Suriye açıklaması
Trump'ın uyarısı sonrası Netanyahu'dan Suriye açıklaması
Putin gözünü kararttı: Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız
Putin gözünü kararttı: Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Kurultay'a davet ettim ama gelmedi
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Kurultay'a davet ettim ama gelmedi
Galatasaray, Yasin Kol için 'skandal' diyerek paylaşım yaptı!
Galatasaray, Yasin Kol için 'skandal' diyerek paylaşım yaptı!
İki dev banka Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı
İki dev banka Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 gözaltı: "Külçe altınları televizyonda gördüm"
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 gözaltı: "Külçe altınları televizyonda gördüm"
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü