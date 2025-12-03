BIST 11.067
Fenerbahçe'de Tedesco'dan En-Nesyri kararı! Derbide ıslıklanmıştı

Bir süredir performansında düşüş yaşanan Youssef En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de beklentileri karşılayamadı. 63. dakikada oyundan çıkarken ıslıklanan En-Nesyri için Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco son kararını verdi.

Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri'nin performansı Kadıköy'de tansiyonu yükseltmiş, tribünler yeterli bulmadığı Faslı golcüyü 63. dakikada oyundan çıkarken ıslıklamıştı. Domenico Tedesco'nun karşılaşmanın ardından soyunma odasında En-Nesyri'ye yaptığı konuşmayla moral verdiği belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Tedesco, En-Nesyri'yi teselli eden ilk isim oldu. İtalyan çalıştırıcı, Faslı golcüye yaptığı konuşmada, "Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma." dedi.

Tedesco kararını verdi

Son dönemdeki performansıyla sabırları taşıran tecrübeli futbolcu, Başakşehir’le cumartesi günü oynanacak maçta kulübeye çekilecek. 

Domenico Tedesco’nun bulduğu şansları iyi kullanamayan En Nesyri’yi artık hamle oyuncusu olarak düşündüğü aktarıldı.

