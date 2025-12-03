Güllü soruşturmasında ses kaydı ifşası! Kızı Tuğyan yurt dışına kaçma planı mı yapıyor?
Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinin camından düşmesi ve ani ölümüyle ilgili savcılık soruşturması devam ederken, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Bircan Dülger'in arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı ve dava dosyasına eklendi. Ses kaydında yurt dışına kaçış planı yapıldığı iddia edildi. Tuğyan Ülkem yurt dışına mı kaçacak?
Şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından bir türlü durulmayan cinayet senaryoları ve birçok farklı iddia ortaya atıldı. Güllü’nün ölümüyle ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Ortaya çıkan diyaloglar hemen dosyaya eklendi ve Güllü'nün kızının yurt dışına kaçma planı yaptığı iddia edildi. Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçma planı mı yapıyor?
Tuğyan Ülkem Gülter'in, daha önce annesinin ölmesini istediği mesajları gönderdiği yakın arkadaşı Bircan Dülger ile konuşmasının dava dosyasına girdiği öğrenildi. Söz konusu ses kaydında geçen diyalog şöyle:
Bircan Dülger: Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?
Tuğyan Ülkem Gülter: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?
Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?
Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?
Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın?
Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?
Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın savcılıkta yakacağım Tuğyan.