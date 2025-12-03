Güllü soruşturmasında ses kaydı ifşası! Kızı Tuğyan yurt dışına kaçma planı mı yapıyor?

Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?

Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?

Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın?

Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?

Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın savcılıkta yakacağım Tuğyan.