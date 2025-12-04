Tera Portföy yatırımcılara iki yeni fon sundu

Tera Portföy, "Katılım Esaslı Para Piyasası Fonu" ile "Çoklu Varlık Yapısına Sahip Fon Sepeti Fonu"nu yatırımcıların erişimine açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tera Portföy, yatırımcıların farklı piyasa koşullarına uygun, erişilebilir ve güvenilir yatırım çözümlerine yönelik artan talebine cevap vermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Toplamda 111,5 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşan ve varlık büyüklüğünü artıran Tera Portföy, serbest fonlardan girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarından para piyasası fonlarına kadar uzanan ürün yelpazesini, yeni ürünleri Katılım Esaslı Para Piyasası Fonu ve Çoklu Varlık Yapısına Sahip Fon Sepeti Fonu ile güçlendirdi.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmeye başlayan yeni fonlar, Tera Portföy'ün sermaye piyasalarındaki büyüme stratejisinin önemli adımları arasında gösteriliyor.

Tera Portföy Fon Sepeti Fonu (FSU), yerli ve yabancı yatırım fonlarına yatırım yapabilen yapısı sayesinde orta ve uzun vadeli perspektifte çeşitlendirilmiş portföy fırsatları sunuyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak daha agresif ya da daha korumacı pozisyon alabilen dinamik yönetim anlayışıyla Türk lirası bazında yüksek getiri hedefleyen ürün, farklı piyasa döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir yapı vadediyor.

Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu (TLV) da faize duyarlı yatırımcılar için özel olarak tasarlandı. Katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarından oluşan portföyüyle kısa vadeli ve istikrarlı getiri sunmayı amaçlayan fon, ağırlıklı ortalama vadesi günlük hesaplanarak 45 günü aşmayacak şekilde yönetiliyor. Yalnızca Türk lirası cinsi varlıklardan oluşan fon, anapara değerini koruma hedefi ve günlük giriş çıkış avantajıyla yüksek likiditeye ihtiyaç duyan yatırımcılar için bir alternatif oluşturuyor. Fonun faizsiz finans ilkelerine uygunluğu ise İktisadi Araştırmalar Vakfı Danışma Komitesi tarafından gözetiliyor.

TEFAS üzerinden katılım sağlanabilen fonlar hakkında detaylı bilgilere Tera Portföy'ün internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

TEFAS'ın 1 Aralık 2025 tarihli verilerine atıfta bulunulan açıklamada, Tera Portföy Para Piyasası Fonu'nun (TP2) bir aylık getiride tüm para piyasası fonları arasında birinci sıraya yerleştiği, Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) da yılbaşından bu yana tüm serbest fonlar arasında lider konumda yer aldığı belirtildi.