Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! Yasin Kol detayı...

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında verdiği kararlarla çok konuşulan Yasin Kol Eyüpspor-Kayserispor maçına atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde, 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 Aralık Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 Aralık Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır