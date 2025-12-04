CCC ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Sakız, şekerleme ve takviye edici gıda kategorilerindeki güçlü markalarıyla geniş bir tüketici kitlesine ulaşan Continental Confectionery Company (CCC), "Bu Dünya Bizim" yaklaşımı doğrultusunda hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. 2024’te plastik kullanımını 180 ton azaltan, “Sıfır Atık” yaklaşımıyla üretim sürecindeki atıklarının yüzde 95’ini geri dönüştüren CCC, 2022–2024 döneminde Ar-Ge harcamalarını ise 4 kat artırarak 35 milyon TL’nin üzerine çıkardı.

Yıldız Holding ve Gumlink A/S ortaklığıyla kurulan; Yupo, Oneo, Kremini, Bonbon ve Yıldız gibi güçlü markalarıyla sakızdan şekerlemeye farklı kategorilerde üretim yapan, Everwell ve Ülker Pastil markalarıyla geniş bir takviye edici gıda portföyüne sahip olan ContinentalConfectionery Company (CCC), "Bu Dünya Bizim" vizyonu doğrultusunda hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansını şeffaf bir şekilde ortaya koyarken, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2050 Net Sıfır emisyon hedefini de içeren bir yol haritası sunuyor.

Raporun, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve gelecek hedeflerini somutlaştırdığını belirten CCC Murahhas Azası Yahya Ülker sözlerine şöyle devam etti:“İlk sürdürülebilirlik raporumuz sadece bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların yansıması değil; aynı zamanda geleceğe uzanan güçlü taahhütlerimizin somut bir göstergesidir. Bu rapor, daha dirençli ve çevresel açıdan daha sorumlu bir gıda ekosistemi oluşturma vizyonumuza ışık tutuyor. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımızla birlikte inovasyon, iş birliği ve bilim temelli hedefler doğrultusunda sürdürülebilir dönüşümümüzü aynı azimle sürdüreceğiz. Bu vizyonun hayata geçmesinde emeği geçen tüm iş ortaklarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Doğanın Geleceği İçin Bilim Temelli Adımlar

CCC Gıda, raporunda iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını bilim temelli hedeflerle ortaya koyuyor. Şirket, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 42 mutlak azaltım, Kapsam 3 emisyon yoğunluğunda ise yüzde 51,6’lık bir azaltım sağlamayı taahhüt ediyor. 2050 yılı itibarıyla ise tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşma hedefi bulunuyor.

Bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adımlar atan CCC Gıda, 2024 yılında:

• Ambalajlarda yaptığı iyileştirmelerle plastik kullanımını 180 ton azalttı.

• "Sıfır Atık" yaklaşımıyla üretim sürecindeki atıklarının yaklaşık yüzde 95'ini geri dönüştürerek "Zero Waste to Landfill" belgesini almaya hak kazandı.

• Enerji tüketiminin yüzde 14'ünü I-REC (Rüzgar Enerji Santrali) yenilenebilir kaynaklardan karşıladı ve bu oranı 2025'te yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

• Su yönetimi alanındaki başarısını ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması ile tescilledi.

Paydaşlarla Güçlenen Kapsayıcı ve Adil Bir Çalışma Kültürü

CCC Gıda, 1.150 kişilik güçlü ekibini sürdürülebilir başarısının temeli olarak görüyor. Rapor, şirketin insan odaklı yaklaşımını somut verilerle destekliyor:

• Kadın çalışan oranı yüzde 38 olan CCC Gıda, 2021 yılında Tekirdağ’da en çok kadın istihdamı sağlayan şirket ödülünü aldı.

• 2024 yılında çalışanlarına toplam 33.422 saat eğitim vererek sürekli gelişim kültürünü destekledi.

• Tedarik zincirindeki sosyal uygunluk denetimlerinde, BSCI (Business Social Compliance Initiative) tarafından en yüksek seviye olan "A" derecesiyle değerlendirildi.

Geleceğe İlham Veren İnovasyon ve Dijitalleşme Yatırımları

İnovasyonu ve dijitalleşmeyi sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alan CCC Gıda, Ar-Ge ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

• 2022–2024 döneminde Ar-Ge harcamalarını dört kat artırarak 35 milyon TL’nin üzerine çıkardı ve bu faaliyetlerden elde ettiği ciroyu on katına çıkarmayı başardı.

• Yapay zekâ destekli üretim planlaması ve sipariş talep tahmin projeleriyle operasyonel verimliliği artırırken kaynak kullanımını optimize ediyor.

CCC Gıda'nın 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemini kapsayan ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları temel alınarak hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunun tamamına [2024SürdürülebilirlikRaporu] ulaşılabilir.

CCC Gıda Hakkında: 2009 yılında Yıldız Holding ile Avrupa’nın önde gelen sakız üreticilerinden Gumlink A/S’nin %50-%50 ortaklığıyla kurulan CCC Gıda, sakız ve şekerleme sektöründe faaliyet göstermektedir. Yupo, Oneo, Kremini, Bonbon ve Yıldız gibi güçlü markalarıyla sakızdan şekerlemeye farklı kategorilerde üretim yapan, Everwell ve Ülker Pastil markalarıyla geniş bir takviye edici gıda portföyüne sahip olan ContinentalConfectionery Company (CCC) Tekirdağ Ergene’de 57.000 m² kapalı alana sahip modern üretim tesisinde 1.150 çalışanıyla üretim yapmakta, 1.400'den fazla ürün çeşidini 50'yi aşkın ülkeye ihraç etmektedir. Kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir yaklaşımla küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürmektedir.