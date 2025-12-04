BIST 11.037
DOLAR 42,46
EURO 49,61
ALTIN 5.705,03
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı 4 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı 4 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kütahya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 0

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Premier Lig'de lider Arsenal 14. haftayı kayıpsız geçti
Premier Lig'de lider Arsenal 14. haftayı kayıpsız geçti
Ünlü şarkıcı Anıl Piyancı parkede de marifetli çıktı
Ünlü şarkıcı Anıl Piyancı parkede de marifetli çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK bin 351 yeni atama yaptı
Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK bin 351 yeni atama yaptı
Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçip adını gruplara yazdırdı
Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçip adını gruplara yazdırdı
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı
Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı