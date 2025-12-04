BIST 11.037
DOLAR 42,46
EURO 49,61
ALTIN 5.711,64
HABER /  SPOR

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak.

Abone ol

Kura çekimi, yarın ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

Kupaya katılmayı garantileyip kura çekiminde yer alacak ülkeler şu şekilde:

Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Curaçao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre

Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.


Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.

Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD, 1. torbada yer alırken kalan 39 ülke, ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildi.

FIFA sıralamasına göre yarı finallerde iki ayrı yol belirlenirken ilk sıradaki takım (İspanya) ve ikinci sıradaki takım (Arjantin) ile üçüncü (Fransa) ve dördüncü (İngiltere) takımların finalden önce karşılaşmaması sağlanacak.

Hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmeyecek. Bu durum, 16 takımla temsil edilen UEFA hariç tüm konfederasyonlar için geçerli olacak. Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı bulunacak.

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda torbalar şöyle oluştu:

Birinci torba:

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

ÖNCEKİ HABERLER
Maduro-Trump görüşmesi nasıl geçti? Maduro ilk kez konuştu
Maduro-Trump görüşmesi nasıl geçti? Maduro ilk kez konuştu
Kütahya'da evde çıkan yangında anne öldü, kızı yaralandı
Kütahya'da evde çıkan yangında anne öldü, kızı yaralandı
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın açılacak
Bahçeli'den Papa tepkisi! 'İtirazımız var' seyirci ve suskun kalamayız
Bahçeli'den Papa tepkisi! 'İtirazımız var' seyirci ve suskun kalamayız
New York metrosunda bir kişi seyahat ederken yakılmak istendi
New York metrosunda bir kişi seyahat ederken yakılmak istendi
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi açıklaması!
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi açıklaması!
Adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşle kaçtı! Çöp poşetleriyle tekerlekli arabayla çıkarmış
Adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşle kaçtı! Çöp poşetleriyle tekerlekli arabayla çıkarmış
Teklif Meclis'e sunuldu: Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti
Teklif Meclis'e sunuldu: Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti
İlk 15 madde tamam! 55 Bin mahkuma tahliye geliyor...
İlk 15 madde tamam! 55 Bin mahkuma tahliye geliyor...
81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu
81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu
Çocuklar için influenza alarmı! Bu uyarılara kulak verin
Çocuklar için influenza alarmı! Bu uyarılara kulak verin
Kylian Mbappe şov yaptı Real Madrid 3 maç sonra kazandı
Kylian Mbappe şov yaptı Real Madrid 3 maç sonra kazandı