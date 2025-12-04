BIST 11.037
New York metrosunda bir kişi seyahat ederken yakılmak istendi

ABD’nin New York kentinde, metroda seyahat eden 56 yasındaki bir kişinin uyurken ateşe verildiği belirtildi.

New York Polis Departmanı (NYPD) olay hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, olayın 1 Aralık’ta sabaha karşı saat 03.05 civarında 3 numaralı metro hattında meydana geldiği belirtildi.

Kimliği belirsiz bir kişinin, Penn Metro İstasyonu’ndan trene binerek o esnada uyur halde seyahat eden 56 yaşındaki bir yolcunun pantolonunu ateşe verdiği aktarıldı.

Fail daha sonra vagondan inerek yaya olarak kaçarken, kurbanın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

NYPD, sosyal medya hesabı üzerinden video yayınlayarak vatandaşlardan şüphelinin bulunması için yardım istedi.

