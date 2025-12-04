BIST 11.036
DOLAR 42,46
EURO 49,69
ALTIN 5.721,96
HABER /  GÜNCEL

Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık'ta

Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.

Abone ol

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en son yaptığı açıklamada işçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki iddialara yönelik "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak
FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak
Maduro-Trump görüşmesi nasıl geçti? Maduro ilk kez konuştu
Maduro-Trump görüşmesi nasıl geçti? Maduro ilk kez konuştu
Kütahya'da evde çıkan yangında anne öldü, kızı yaralandı
Kütahya'da evde çıkan yangında anne öldü, kızı yaralandı
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın açılacak
Bahçeli'den Papa tepkisi! 'İtirazımız var' seyirci ve suskun kalamayız
Bahçeli'den Papa tepkisi! 'İtirazımız var' seyirci ve suskun kalamayız
New York metrosunda bir kişi seyahat ederken yakılmak istendi
New York metrosunda bir kişi seyahat ederken yakılmak istendi
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi açıklaması!
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi açıklaması!
Adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşle kaçtı! Çöp poşetleriyle tekerlekli arabayla çıkarmış
Adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşle kaçtı! Çöp poşetleriyle tekerlekli arabayla çıkarmış
Teklif Meclis'e sunuldu: Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti
Teklif Meclis'e sunuldu: Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti
İlk 15 madde tamam! 55 Bin mahkuma tahliye geliyor...
İlk 15 madde tamam! 55 Bin mahkuma tahliye geliyor...
81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu
81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu